Нужно написать статью в обзорно-продающем стиле для сайта по продаже искусственных елок. Статья должна быть ориентирована на получении вирусного эффекта в социальных сетях. (то есть материал обязан быть максимально полезен для людей ...
Требуется трудолюбивый, адекватный копирайтер на постоянную работу
Оплата на постоянной основе 18000 рублей в месяц (+ премии) + 10% от дохода сайта.
Всем привет. СТОЙТЕ! Главное для начала прочитайте текст, а потом оставляйте заявку.
И пожалуйста, не пишите ответ на заявку в стиле - "Готов", "Готова", "Готов к сотрудничеству", "Возьмусь за ваш проект". На прошлый проект было более 200 заявок и мы еле выбрали копирайтера.
Итак к сути. Нужен адекватный, трудолюбивый и ответственный копирайтер на постоянную и длительную работу (на 3-5 лет минимум) на проект по здоровью. Копирайтер у которого нет отмазок в стиле, вчера ко мне приехала теща и я не смог написать статью, у меня вчера была молния и вырубило инет, у меня вчера болел живот, был терракт в подьезде, заболел ребенок и т.д. Нужен человек, который просто делает дело и не мажется.
Писать нужно 30 статей в месяц + 30 новостей и публиковать их на сайте + прочая мини доп.работа. О ней подробнее будет рассказано в индивидуальной переписке. В целом занятость с учетом написания статьи и новости где-то 2-3 часа в сутки.
То есть стабильная, постоянная работа. Это лучше чем постоянно жить на разовых заявках верно?
Для того, чтобы мы выбрали вас, постарайтесь нас заинтересовать.
Перед началом работы мы конечно же вас обучим всему.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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