Фриланс проект копирайт

Нужен ответсвенный человек, разбирающийся в тематике кондиционеров. Нужен хороший слог при понимании и опыте работы с техникой

Тематики статей:

- Процесс монтажа в квартире, загородном доме, производстве, серверной, офисе

- Что важно при выборе кондиционера

- Что важно при выборе монтажной команды

- На чем можно экономить при монтаже кондиционера

- Где лучше всего ставить кондиционер

- Зачем нужно сервисное обслуживание

- Сломался кондиционер? Как мы его чиним, не доставляя Вам проблем

- Из чего складывается цена кондиционера

- ТОП 10 кондиционеров 2016

- ТОП 10 функций кондиционеров

Объем статьи - 4-5тыс.

Обязательное требование - согласование ключевиков и тезисов статьи. По цене обсудим.