Подготовка контента для описаний товаров на сайте, БЕЗ обработки графики и БЕЗ ввода информации о товарах через админку. Т.е., есть название товаров – нужно найти по нему информацию в сети и сделать описания для ...
Фриланс проект копирайт
Нужен ответсвенный человек, разбирающийся в тематике кондиционеров. Нужен хороший слог при понимании и опыте работы с техникой
Тематики статей:
- Процесс монтажа в квартире, загородном доме, производстве, серверной, офисе
- Что важно при выборе кондиционера
- Что важно при выборе монтажной команды
- На чем можно экономить при монтаже кондиционера
- Где лучше всего ставить кондиционер
- Зачем нужно сервисное обслуживание
- Сломался кондиционер? Как мы его чиним, не доставляя Вам проблем
- Из чего складывается цена кондиционера
- ТОП 10 кондиционеров 2016
- ТОП 10 функций кондиционеров
Объем статьи - 4-5тыс.
Обязательное требование - согласование ключевиков и тезисов статьи. По цене обсудим.
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