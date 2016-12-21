Копирайт 19 статей

$143
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка121 просмотр

Необходимо написать 19 статей для сайта туристической тематики

8 лет назад
kharikein
Азат 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
$144
5 дней
Спасибо большое за качественные тексты и оперативную работу! Оправдали все ожидания. Тексты понравились!
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
Лучший копирайтер апреля
#1
Копирайтинг

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