Нужно написать 18 статей для детского сайта по темам, которые приведены ниже. Всего нужно написать 137 000 символов без пробелов. Вы должны понимать что информация которую вы будете излагать должна в полной мере решать вопросы перечисленной тематики. ...
Статья - Информационные технологии
Здравствуйте!
Требуется выполнить статью на тему - Использование технологий искуственного интеллекта в управлении организацией.
Объем - 6-7 страниц,
Уникальность - 50%.
Срок - 14.12
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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