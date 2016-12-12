Статьи на туристическую тематику

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт46 заявок387 просмотров

Требуется написать 45 статей о турах в определенную страну. Размер каждой статьи 2-3 тыс. знаков. Список стран и направлений предоставляется. 

Пример статьи: http://poiskiturov.ru/moskva/thailand/

К тексту подобрать 4-5 фотографий и 1-2 видео.

Цена до 150 руб./тыс.зн.

Требования:

Уникальность 100% по text.ru

Частота слов менее 5% по advego.ru/text/seo/

В заявках указывайте стоимость и срок выполнения работы.

8 лет назад
poiskiturov
Евгения 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров