Копирайт описания интернет магазина Toyzi.by на главную страницу

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Завершен16 заявок223 просмотра

Задача: Требуется описание магазина на главную страницу.

Объем текста: до 1500 знаков.

Ключевые слова:

Ключевые слова подобрать самому исходя из сайтов конкурентов детских игрушек в г. Минске

Требуемая уникальность: 100% по text.ru

Целевая аудитория: родители у которых имеются дети в возрасте от 1 до 10 лет, с доходами выше среднего, которые любят покупать

качественные игрушки премиального сегмента с бесплатной доставкой по г. Минску и получать скидки от последующей покупки

Цель текста: покупка игрушек премиального сегмента и возвращение за следующей покупкой

Дополнительная информация:

Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки.

8 лет назад
mirage0105
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Oita
32 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$2
2 дня
Ольга молодец, чувствуется опыт написания хороших статей. Четко выполнила задание согласно ТЗ, даже править не пришлось. Всем рекомендую, буду еще обращаться.
Четкая постановка задачи + выслали примерный текст, в какой манере хотели бы получить описание для сайта, помогли новичку разобраться со всеми премудростями :) Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Oita
32 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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