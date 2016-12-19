Копирайт описания интернет магазина Toyzi.by на главную страницу

Задача: Требуется описание магазина на главную страницу.

Объем текста: до 1500 знаков.

Ключевые слова:

Ключевые слова подобрать самому исходя из сайтов конкурентов детских игрушек в г. Минске

Требуемая уникальность: 100% по text.ru

Целевая аудитория: родители у которых имеются дети в возрасте от 1 до 10 лет, с доходами выше среднего, которые любят покупать

качественные игрушки премиального сегмента с бесплатной доставкой по г. Минску и получать скидки от последующей покупки

Цель текста: покупка игрушек премиального сегмента и возвращение за следующей покупкой

Дополнительная информация:

Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки.