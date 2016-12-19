Oita

Ольга Oita

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Редактор / копирайтер

Высшее филологическое образование.

👉 Редактура и корректура текстов

👉 Копирайтинг

👉 Знаю НTML, Photoshop, админки сайтов

Отзывы заказчиков

mirage0105
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Копирайт описания интернет магазина Toyzi.by на главную страницу
Ольга молодец, чувствуется опыт написания хороших статей. Четко выполнила задание согласно ТЗ, даже править не пришлось. Всем рекомендую, буду еще обращаться.
Четкая постановка задачи + выслали примерный текст, в какой манере хотели бы получить описание для сайта, помогли новичку разобраться со всеми премудростями :) Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
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