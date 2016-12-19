Редактор / копирайтер
Высшее филологическое образование.
👉 Редактура и корректура текстов
👉 Копирайтинг
👉 Знаю НTML, Photoshop, админки сайтов
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
8 лет назад
Ольга молодец, чувствуется опыт написания хороших статей. Четко выполнила задание согласно ТЗ, даже править не пришлось. Всем рекомендую, буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи + выслали примерный текст, в какой манере хотели бы получить описание для сайта, помогли новичку разобраться со всеми премудростями :) Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.