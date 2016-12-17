Статьи для туристического портала

Добросовестный, порядочный работодатель, который чётко ставит задачи перед исполнителем, а также дополнительно даёт всю необходимую информацию по заказу. Проблем при работе с заказчиком не возникало, на контакт выходит практически всё время (так что смело задавайте вопросы, если что непонятно), вежливый, оплата за статьи пришла во время и в указанном размере. Спасибо за плодотворное сотрудничество!