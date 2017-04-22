Написать текст для главной страницы интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок193 просмотра

Ищу человека, который сможет написать текст (копирайтинг) для главной страницы интернет-магазина, для страницы "О нас" и для одной из категорий. Тематика люстры.

8 лет назад
meeckaliv
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$12
5 дней
Рекомендую
Всё хорошо, рекомендую

Заявки фрилансеров

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад

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