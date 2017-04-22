Нужно написать 18 статей для детского сайта по темам, которые приведены ниже. Всего нужно написать 137 000 символов без пробелов. Вы должны понимать что информация которую вы будете излагать должна в полной мере решать вопросы перечисленной тематики. ...
Написать текст для главной страницы интернет-магазина
Ищу человека, который сможет написать текст (копирайтинг) для главной страницы интернет-магазина, для страницы "О нас" и для одной из категорий. Тематика люстры.
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