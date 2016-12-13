Статьи на тему гироскутеров, электровелосипедов и др электротранспорта

На сайте https://electric-wheels.ru/ необходимо вести блог сайта. Писать примерно по 8 статей в месяц, по ТЗ. Пример ТЗ во вложении.

Из доп. требований: к написанным текстам нужно подбирать видео ролик, и загружать текст на сайт, через админку Opencart. Ничего сложно, инструкция имеется.

Условия: 90 рублей/1000 знаков без пробелов, с учетом всех доп. требований, в том числе и загрузки текста.

Нужны копирайтеры с пониманием темы, желательно с опытом написания текстов на подобные тематики.