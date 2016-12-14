Нужно наполнить музыкальный сайт. Что нужно будет делать 1. Брать релизы новых альбомов с http://сайт1.com или http://сайт2.com 2. Переводить с translate.google.com с английского на русский и подправлять немного, чтобы было читабельно. ...
Создание легенды для сайта на юр. тематику
Необходимо на основе вводной информации придумать легенду (написать слоган, краткое описание, написать текст для страницы «о проекте» и текст для страницы странице «об авторе») для сайта, те создать впечатление, что сайт ведется реальным человеком.
Заявки фрилансеров
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