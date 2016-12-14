Создание легенды для сайта на юр. тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка117 просмотров

Необходимо на основе вводной информации придумать легенду (написать слоган, краткое описание, написать текст для страницы «о проекте» и  текст для страницы странице «об авторе») для сайта, те создать впечатление, что сайт ведется реальным человеком.

8 лет назад
vgray
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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