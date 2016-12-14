Наполнение сайта

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Закрыт15 заявок178 просмотров

Нужно наполнить музыкальный сайт.

Что нужно будет делать

1. Брать релизы новых альбомов с http://сайт1.com или http://сайт2.com

2. Переводить с translate.google.com с английского на русский и подправлять немного, чтобы было читабельно.

3. Постить статью на wordpress сайте.

Интересует цена за 1 статью

WordPress
8 лет назад
finita
Фарид 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров