СЕО. Тексты аренда экскаватора, вывоз мусора, аренда крана и т.п

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Закрыт21 заявка192 просмотра

Требуется грамотное написание текстов по аренде крана, вывозу мусора, аренде экскаватора, бульдозера.

 Требуется именно сео тексты, а соответственно четкое следование, аккуратность т.з и работоспособность

 Объем работы на месяц - два Около 2 млн. збп Приветствуется опыт в подобных тематиках

Для начала я даю вам тему и задание для коротенького текста, если вы справились двигаемся дальше.

8 лет назад
Dobronravov87
Герман 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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