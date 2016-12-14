Необходимо написать 15 статей рецептов для хлебопечки. Ключи предоставлю. Требования: - статья должна быть написанная для людей, никаких машинных рерайтов, синонимайзов и тому подобное оплачиваться не будет! - объём 2500-3000 символов ...
СЕО. Тексты аренда экскаватора, вывоз мусора, аренда крана и т.п
Требуется грамотное написание текстов по аренде крана, вывозу мусора, аренде экскаватора, бульдозера.
Требуется именно сео тексты, а соответственно четкое следование, аккуратность т.з и работоспособность
Объем работы на месяц - два Около 2 млн. збп Приветствуется опыт в подобных тематиках
Для начала я даю вам тему и задание для коротенького текста, если вы справились двигаемся дальше.
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