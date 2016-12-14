СЕО. Тексты аренда экскаватора, вывоз мусора, аренда крана и т.п

Требуется грамотное написание текстов по аренде крана, вывозу мусора, аренде экскаватора, бульдозера.

Требуется именно сео тексты, а соответственно четкое следование, аккуратность т.з и работоспособность

Объем работы на месяц - два Около 2 млн. збп Приветствуется опыт в подобных тематиках

Для начала я даю вам тему и задание для коротенького текста, если вы справились двигаемся дальше.