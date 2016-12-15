Статья про искусственные елки в обзорно-продающем стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок343 просмотра

Нужно написать статью в обзорно-продающем стиле для сайта по продаже искусственных елок.

Статья должна быть ориентирована на получении вирусного эффекта в социальных сетях. (то есть материал обязан быть максимально полезен для людей и отвечать на большинство их вопросов)

Статья должна быть граммотно структурирована, красиво оформлена и интересно написана.

Рассматриваемые вопросы:

Как выбрать искусственную елку, чем они отличаются, какой бывает материал, как ее хранить и складывать, чем искусственные лучше живых и тд.

Обьем - до 5 тыс. знаков.

Обязательно оставляйте примеры своих работ подобного плана и желаемую цену.

Заявки без примеров похожих работ рассматриваться не будут.

7 лет назад
john29
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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