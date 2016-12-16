Описание категории интернет-магазина. Направление сад и огород ( мотоблоки, бензопилы, насосы. теплотехнику, садовый ручной-электро и бензо инвентарь. и т.д). Требование 1500-2500 символов. Уникальность не меньше 92%, водность не больше 33%. Количество текстов оговаривается, возможно сотрудничество ...
Написать 3 текста в тематике электронные сигареты
Статья 1:
тема: Чем отличаются жидкости для электронных сигарет?
должна содержать фразу (ближе к концу статьи): жидкость для электронных сигарет
Статья 2:
тема: Какую жидкость выбрать для электронной сигареты
должна содержать фразу (ближе к концу статьи): купить жидкость для электронных сигарет
Статья 3:
должна содержать фразу (ближе к концу статьи): электронные сигареты
Статья должна быть уникальна, 2200-2500 символов без пробелов.
Оплата по факту, или БС.
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