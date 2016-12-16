Написать 3 текста в тематике электронные сигареты

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен22 заявки191 просмотр

Статья 1:

тема: Чем отличаются жидкости для электронных сигарет?

должна содержать фразу (ближе к концу статьи): жидкость для электронных сигарет 

Статья 2:

тема: Какую жидкость выбрать для электронной сигареты

должна содержать фразу (ближе к концу статьи): купить жидкость для электронных сигарет 

Статья 3:

должна содержать фразу (ближе к концу статьи): электронные сигареты 

Статья должна быть уникальна, 2200-2500 символов без пробелов.

Оплата по факту, или БС.

8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

maestr0_ua
Алена 
33 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$7
1 день
Отличный исполнитель. Пишет шикарные тексты! Хочешь текст, который может продать? Хочешь продвинутый сео текст? Хочешь гениальное творение? - Алена твой выбор.
Спасибо Дмитрию за интересный заказ, быструю проверку и оплату. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

maestr0_ua
Алена 
33 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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