Технические статьи: Мир чертежей и проектов 20 статей

$46
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок199 просмотров

Задача: Написать технические статьи 15 штук, с требуемым набором ключей, по теме проектирование, инженерия из различных отраслей - машины механизмы, строительство, архитектура, дизайн и т.д. Тексты для людей, не набор смысловых фраз, понимаю что ключей бывает много и без этого не куда. 

Больше технической части, о том что на сайте в разделе ! Не нужно писать: комфорт жизнь как с этим жить где купить то есть воды.

Нужно

Описательная техническая статья, средним техническим языком, по другому текст для описания темы раздела на сайте, описание страницы сайта, контент есть на страницах, откуда можно брать информацию и придумывать темы текстов.

Одна статья: 1200 - 1800 знаков

Требования к контенту и уникальности: уникальность не ниже 95%, то есть все предметно надо смотреть, думаю с эти проблем не будет.

Поэтому если не уверены не беритесь,  в приложении примеры статей, пишите цены за 1000 знаков в рублях

П.С. Примерные 4 темы статей:  Вентиляция и холодоснабжение, Проекты Электроснабжение, Проекты Электроснабжение - Жилые здания / помещения, Проекты наружные сети электроснабжения

8 лет назад
Zigmund777
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

OlgaAbramovskaya
Ольга 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$150
5 дней
Быстро качественно ! рекомендую
Задача поставлена четко и ясно, оплата осуществлена в срок. Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

OlgaAbramovskaya
Ольга 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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