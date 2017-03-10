OlgaAbramovskaya

Ольга OlgaAbramovskaya

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Добро пожаловать, уважаемые заказчики, на территорию профессионального копирайтинга!

Позвольте, угадаю....

Вы действительно считаете, что крутой контент - залог успеха вашего бизнеса?

Хотите, чтобы случайные посетители вашего интернет ресурса превращались в постоянных клиентов?

Желаете увеличить  вашу базу подписчиков?

Тогда вы пришли по адресу! :)

Я понимаю, насколько важны статьи для продвижения оффлайн и онлайн бизнеса.  Более того, копирайтинг является для меня Бизнесом, а не дополнительной подработкой в обеденный перерыв или пока не видит шеф.  Поэтому для своих клиентов выкладываюсь по полной! Пишу  от души: легко, увлекательно, информативно и, конечно, уникально :). 

Всегда нахожусь на связи, независимо от погодных условий, политических катаклизмов и прочих уважительных ( и не очень) обстоятельств.

Пишите мне сейчас, пока кто-то не сделал это быстрее вас! ))  Давайте вместе сделаем ваш бизнес еще успешнее! 

Портфолио

Отзывы заказчиков

o-klimenkova
44 года
12 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Нужны уникальные тексты для Инстаграм
Оперативный исполнитель!Всем рекомендую.
Понравилось сотрудничество с Оксаной. Рекомендую.
Ответный отзыв
serjfly
Сергей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Размещение комментариев на сайтах
Мы довольны работой. Отличная коммуникация.
Оплата осуществлена своевременно. Рекомендую.
Ответный отзыв
termetz
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Нужно написать 10 текстов по 2000 знаков
Очень доволен работой. Быстро и качественно. Не смотря на сжатые сроки. Рекомендую и буду сам обращатся
Сотрудничеству довольна. Четко поставленная задача, оперативно проведенная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
dinvinchester29
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Рерайт статей без СЕО
Ольга выполнила рерайт статей на высоком уровне. Отмечу грамотный русский язык, хороший стиль повествования, глубокий уровень переделки исходного текста. Сроки соблюдены.
Мне понравилось сотрудничать с Алексеем. Все отлично: четко поставленная задача, оперативная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Рерайтинг статей кредитной тематики
Ольга хорошо справилась с заданием: работа была сдана в строк, требования ТЗ были полностью соблюдены. Поэтому рекомендую к сотрудничеству!
Виктория хороший заказчик. Задание было поставлено четко и понятно, оплата за выполненную работу внесена своевременно. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
8 отзывов
$1.3/час
от $1от 1 дня
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