Написать несколько статей. Тема: поиск пропавших людей

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Завершен14 заявок196 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо написать несколько статей для сайта.

Тема сайта: поиск людей.

И соответственно статьи необходимо написать по теме сайта.

Статьи необходимы уникальные - 100% копирайт!

Статьи должны быть заточены под СЕО, с добавлением ключевых слов.

Каждая статья от 2000 до 4000 символов.

Каждая статья должна пройти проверку на сайте - текст.ру

Спасибо!

8 лет назад
dennni
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ratmir2013
Ратмир 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$1
1 день
Ратмир справился с задачей на все 100% Работу выполнил ранее заявленных сроков, что мне очень понравилось! Советую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Михаил - отличный заказчик. Грамотное и интересное ТЗ, своевременная оплата. Намерен сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

ratmir2013
Ратмир 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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