Нужно написать статью в обзорно-продающем стиле для сайта по продаже искусственных елок. Статья должна быть ориентирована на получении вирусного эффекта в социальных сетях. (то есть материал обязан быть максимально полезен для людей ...
Написать несколько статей. Тема: поиск пропавших людей
Здравствуйте!
Необходимо написать несколько статей для сайта.
Тема сайта: поиск людей.
И соответственно статьи необходимо написать по теме сайта.
Статьи необходимы уникальные - 100% копирайт!
Статьи должны быть заточены под СЕО, с добавлением ключевых слов.
Каждая статья от 2000 до 4000 символов.
Каждая статья должна пройти проверку на сайте - текст.ру
Спасибо!
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