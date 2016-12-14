Нужно написать статью в обзорно-продающем стиле для сайта по продаже искусственных елок. Статья должна быть ориентирована на получении вирусного эффекта в социальных сетях. (то есть материал обязан быть максимально полезен для людей ...
Ищу копирайтинг - автотематика, автозапчасти тюнинг
до 50 руб.
Всем привет, сабж
кейворды предоставлю, от вас текст с уникальностью от 90%, минимум тошноты и при всем этом максимально читаемый для человека
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