В копирайтинге с 2012 года. Работал на фри-лансе и в агентствах маркетинга, в том числе и в крупной компании с федеральным статусом. За 11 лет научился писать тексты, которые помогают привлечь клиентов, приносят доход и делают бренд узнаваемым. Филологическое образование позволяет мне писать контент с безупречной грамотностью и максимальным вовлечением читателя. Принимал участие в создании контента для разработок Сколково, рекламной кампании государственного университета, огромного мебельного производства, госкорпораций.
6 причин обратиться ко мне
– За 11 лет из под моего пера вышло более 1000 статей для проектов различной направленности: застройщиков, трейдеров, маркетинговых агентств, коммерческих продуктов премиум-класса;
– Нюансы и особенности работы мне объяснять не придется. Напротив, если у вас возникнут какие-либо вопросы, – дам полезный совет;
– Исполнительность и пунктуальность. Наверняка вы сталкивались с проблемой – автор соглашается на выполнение заказа, берет аванс и пропадает. Или тянет время, а сроки поджимают. Со мной подобные ситуации исключены – работу вы получите оперативно и в срок;
– Опыт отучил меня писать тексты на темы, в которых я не совсем разбираюсь. С другой стороны – готовность изучать интересующее меня направление;
– Стремление к профессиональному росту и самокритичность;
– Создаю контент по любым формулам: AIDA, PAS, PMHS, ACCA, использованием эффективных конверсионных фишек.
Не работаю без четкого тз, не пишу тестовые задания бесплатно. Я опытный специалист – ценю свое время и нервы.
Расценки:
– Уникальные сео- статьи для сайтов – от 300 рублей/1000 знаков. Рерайт - от 150 рублей/1000 знаков;
– Продающие посты для соцсетей – 250 рублей/1000 знаков;
– Описания для карточек товаров – 190 рублей/1000 знаков
– Сценарии для аудиорекламы и видеороликов – по договоренности.
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