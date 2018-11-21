Копирайтер с опытом работы в рекламном агентстве с федеральным статусом. Любые тексты – от постов для соцсетей до seo-копирайтинга и лендингов.

В копирайтинге с 2012 года. Работал на фри-лансе и в агентствах маркетинга, в том числе и в крупной компании с федеральным статусом. За 11 лет научился писать тексты, которые помогают привлечь клиентов, приносят доход и делают бренд узнаваемым. Филологическое образование позволяет мне писать контент с безупречной грамотностью и максимальным вовлечением читателя. Принимал участие в создании контента для разработок Сколково, рекламной кампании государственного университета, огромного мебельного производства, госкорпораций.

6 причин обратиться ко мне

– За 11 лет из под моего пера вышло более 1000 статей для проектов различной направленности: застройщиков, трейдеров, маркетинговых агентств, коммерческих продуктов премиум-класса;

– Нюансы и особенности работы мне объяснять не придется. Напротив, если у вас возникнут какие-либо вопросы, – дам полезный совет;

– Исполнительность и пунктуальность. Наверняка вы сталкивались с проблемой – автор соглашается на выполнение заказа, берет аванс и пропадает. Или тянет время, а сроки поджимают. Со мной подобные ситуации исключены – работу вы получите оперативно и в срок;

– Опыт отучил меня писать тексты на темы, в которых я не совсем разбираюсь. С другой стороны – готовность изучать интересующее меня направление;

– Стремление к профессиональному росту и самокритичность;

– Создаю контент по любым формулам: AIDA, PAS, PMHS, ACCA, использованием эффективных конверсионных фишек.

Не работаю без четкого тз, не пишу тестовые задания бесплатно. Я опытный специалист – ценю свое время и нервы.

Расценки:

– Уникальные сео- статьи для сайтов – от 300 рублей/1000 знаков. Рерайт - от 150 рублей/1000 знаков;

– Продающие посты для соцсетей – 250 рублей/1000 знаков;

– Описания для карточек товаров – 190 рублей/1000 знаков

– Сценарии для аудиорекламы и видеороликов – по договоренности.