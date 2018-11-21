ratmir2013

Ратмир ratmir2013

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Копирайтер с опытом работы в рекламном агентстве с федеральным статусом. Любые тексты – от постов для соцсетей до seo-копирайтинга и лендингов.

В копирайтинге с 2012 года. Работал на фри-лансе и в агентствах маркетинга, в том числе и в крупной компании с федеральным статусом. За 11 лет научился писать тексты, которые помогают привлечь клиентов, приносят доход и делают бренд узнаваемым. Филологическое образование позволяет мне писать контент с безупречной грамотностью и максимальным вовлечением читателя. Принимал участие в создании контента для разработок Сколково, рекламной кампании государственного университета, огромного мебельного производства, госкорпораций. 

6 причин обратиться ко мне 

– За 11 лет из под моего пера вышло более 1000 статей для проектов различной направленности: застройщиков, трейдеров, маркетинговых агентств, коммерческих продуктов премиум-класса;

– Нюансы и особенности работы мне объяснять не придется. Напротив, если у вас возникнут какие-либо вопросы, – дам полезный совет;

–  Исполнительность и пунктуальность. Наверняка вы сталкивались с проблемой – автор соглашается на выполнение заказа, берет аванс и пропадает. Или тянет время, а сроки поджимают. Со мной подобные ситуации исключены – работу вы получите оперативно и в срок;

– Опыт отучил меня писать тексты на темы, в которых я не совсем разбираюсь. С другой стороны – готовность изучать интересующее меня направление; 

– Стремление к профессиональному росту и самокритичность;

– Создаю контент по любым формулам: AIDA, PAS, PMHS, ACCA, использованием эффективных конверсионных фишек.

Не работаю без четкого тз, не пишу тестовые задания бесплатно. Я опытный специалист –  ценю свое время и нервы. 

Расценки:

– Уникальные сео- статьи для сайтов – от 300 рублей/1000 знаков. Рерайт - от 150 рублей/1000 знаков;

– Продающие посты для соцсетей – 250 рублей/1000 знаков;

– Описания для карточек товаров – 190 рублей/1000 знаков

– Сценарии для аудиорекламы и видеороликов – по договоренности. 

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Отзывы заказчиков

astral985
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Написать продающий текст
Ратмир, приятный человек и отличный профессионал своего дела! Быстро поняли друг друга и приступили к работе. Очень хороший слог и манера письма. Результатом довольны на 1000%. Однозначно рекомендуем к сотрудничеству и сами ещё будем обращаться в будущем. Спасибо за качество и ответственный подход к делу.
Александр - отличный заказчик! Очень приятная коммуникация и постановка задач, своевременная оплата и оперативная обратная связь. Сам проект весьма интересный. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
alex_207
Алексей 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Копирайтинг
Написание статей
Отзывчивый копирайтер, пишет оригинальные, классные тексты. Работу выполняет раньше срока. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Алексей отличный заказчик! Оперативная обратная связь и интересные задания. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
iiwanc
Сергей 
52 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Копирайтер для интернет-магазина для взрослых
Всегда на связи. Вежливое интеллигентное общение и быстрота выполнения заказа. Соблюдены все пожелания. 98% минимум уникальности. Хочу сказать, что статей было больше 200. И все с высоким качеством. В тексте чувствуется стиль автора. Хороший слог. Будем продолжать сотрудничество.
Отличный заказчик. Оперативная и приятная коммуникация, мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
ikvel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
6 лет назад
5 текстов-статей на гаражную тематику
Быстро. Чётко. В полном соответствии с поставленным заданием. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
olegtranzit
Олег 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов
$1
10 баллов
7 лет назад
Копирайтер для написания продающих историй
Написание статей
Очень рекомендую Ратмира как копирайтера. Подход - 10 из 10 Сроки держит, всегда предупреждает и держит в курсе этапа. Плагиат - 1% край, это важно! Проверено не на одном заказе.
Олег - отличный заказчик! Очень интересные заказы, достойная и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
20 отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга