alex_207

Алексей alex_207

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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$10
выплачено фрилансерам
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  • Объяснить мне как осуществить верстку

    $41

    Требуется веб-мастер для помощи в верстке блога на WordPress. Необходимо настроить Яндекс.Поиск и виджет пагинации, внести изменения в мобильной и ПК версиях. Оплата 215 рублей за каждый из 14 пунктов. Задачи включают центровку элементов, изменение дизайна кнопок и текста. Оплата поэтапно.

    HTMLWordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер на тему "Блоговедения"

    $42

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры и веблансеры. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. У меня есть блог на Wordpress, на который требуется писать статьи на тему "Блоговедения",(программы, сервисы для ведения блога, ...

    Написание статейWordPress
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер на тему "Программирования и работа с кодом"

    $42

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры и веблансеры. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. У меня есть блог на который требуется писать статьи на тему "программирования", "веб дизайн" и т.д. Необходим ...

    Написание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг

    $40

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры и веблансеры. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. У меня есть блог на который требуется писать статьи на тему "блоговедение". Приветствуется опыт работы в ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Копирайтер на постоянную работу

    $40

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры и веблансеры. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера  для написания статей на блог. У меня есть блог на который требуется писать статьи на тему "блоговедение". Приветствуется опыт работы в данной ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер на постоянную работу

    $40

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры и веблансеры. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера  для написания статей на блог. У меня есть блог на который требуется писать статьи на IT тематику(программирование,блоговедение). Приветствуется опыт работы и/или образование ...

    Написание статей
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер на постоянную работу

    $46

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры и веблансеры. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера  для написания статей на блог. У меня есть сайт посвященный IT - тематике. Писать статьи нужно будет по темам сайтостроения, игростроения, web ...

    Написание статей
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

ratmir2013
Ратмир 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Копирайтинг
Написание статей
Алексей отличный заказчик! Оперативная обратная связь и интересные задания. Рекомендую к сотрудничеству.
Отзывчивый копирайтер, пишет оригинальные, классные тексты. Работу выполняет раньше срока. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
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