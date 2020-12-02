Требуется веб-мастер для помощи в верстке блога на WordPress. Необходимо настроить Яндекс.Поиск и виджет пагинации, внести изменения в мобильной и ПК версиях. Оплата 215 рублей за каждый из 14 пунктов. Задачи включают центровку элементов, изменение дизайна кнопок и текста. Оплата поэтапно.
- $41HTML-верстка8 заявокЗакрыт4 года назад
- $42
Здравствуйте уважаемые фрилансеры и веблансеры. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. У меня есть блог на Wordpress, на который требуется писать статьи на тему "Блоговедения",(программы, сервисы для ведения блога, ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $42
Здравствуйте уважаемые фрилансеры и веблансеры. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. У меня есть блог на который требуется писать статьи на тему "программирования", "веб дизайн" и т.д. Необходим ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Здравствуйте уважаемые фрилансеры и веблансеры. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. У меня есть блог на который требуется писать статьи на тему "блоговедение". Приветствуется опыт работы в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
- $40
Здравствуйте уважаемые фрилансеры и веблансеры. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. У меня есть блог на который требуется писать статьи на тему "блоговедение". Приветствуется опыт работы в данной ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Здравствуйте уважаемые фрилансеры и веблансеры. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. У меня есть блог на который требуется писать статьи на IT тематику(программирование,блоговедение). Приветствуется опыт работы и/или образование ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
- $46
Здравствуйте уважаемые фрилансеры и веблансеры. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. У меня есть сайт посвященный IT - тематике. Писать статьи нужно будет по темам сайтостроения, игростроения, web ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт4 года назад