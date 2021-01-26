Копирайтер на постоянную работу

Добрый день. Нужны статьи на темы: электроника, радиоэлектроника Только для тех, кто разбирается в тематике.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры и веблансеры. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера
для написания статей на блог.
У меня есть блог на который требуется писать статьи на тему "блоговедение".
Приветствуется опыт работы в данной категории.
Оплата: от 50 руб. за 1 000 знаков в начале, дальше-больше.
Готов рассмотреть перспективу по переводу Вас на постоянную работу.
Своевременная оплата гарантируется.
Статьи нужно писать по 10 - 15 штук в месяц. Только не надо притягивать за уши
ненужное, стремитесь к минимализму, но не забывайте о читателе, чтобы он получил исчерпывающий ответ на свой вопрос, если для этого хватит 2 000 знаков, ок пусть будет так, если больше - то больше.
Дальнейшие детали в личной переписке.
Спасибо! Жду ваших предложений.
Обязательные требования.Проверка готового текста на:
Уникальность по ETXT - не ниже 95%
Уникальность по Advego
не ниже 93% уникальность по фразам
не ниже 85% уникальность по словам
Тошноту документа (количество повторений одного слова) по http://advego.ru/text/seo/
Статистика текста\Наименование показателя\Академическая тошнота документа - не более 8 - 8.5%
Семантическое ядро\Фраза/слово\все - не более 2.5 - 3%
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