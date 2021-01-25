Поиск Копирайтера

﻿Ищем копирайтера с хорошим знанием английского языка upper-intermediate/Advanced.

Который будет хорошо знаком с темой спорта и обширным словарным запасом.

Мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество.

Со своей стороны гарантируем по одной статье вдень среднее количество слов от 2 до 3 тысяч слов.