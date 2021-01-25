Копирайтер на 3 дня

[list=1][*]Текст должен соответствовать следующим требованиям [*]Уникальность 95-100%, не рерайт. [*]Проверка через [url=https://advego.com/antiplagiat/%EF%BF%BDHYPERLINK%20%22https://content-watch.ru/text/%22]https://advego.com/antiplagiat/ [/url][url=https://advego.com/antiplagiat/%EF%BF%BDHYPERLINK%20%22https://content-watch.ru/text/%22]HYPERLINK "https://content-watch.ru/text/"[/url] [*]Грамотность. В тексте не должно быть пунктуационных, орфографических, лексических и др ошибок. [*]Тематичность и соответствие запросам. Если вы получили запросы, например, "перетяжка мебели Харьков", то нужно писать именно о перетяжке в Харькове, ...
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Хочу привлечь копирайтера
Нужен легкий, доброжелательный и взрослый стиль написания текстов
Писать
- сообщения в мессенджер
- подводки под разные посты
* Посты писать не нужно
В работе нужно:
- Быстрый отклик
- Быстрое выполнение
- Длительность 3-4 дня
Гонорар обсуждаем после просмотра ваших примеров и обсуждения объема работы
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