СРОЧНО ищу копирайтера для написания 5 статей объемом 3500-4000 збп

$14
КопирайтингЗавершен10 заявок650 просмотров
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Добрый день!

Ищу копирайтера для разовой работы написать 5 разных статей на тему "как выбрать генератор/компрессор".

Объем 3500-4000 зпб каждая

Срок - не позднее 25 января 2021?

По цене - 1000 руб за 5 статей.

Ключи дам - 5 шт.

3 года назад
mezo-elena
Елена 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
VyacheslavUST
18 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
7 дней
Прекрасно справился с задачей
гарний замовник
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