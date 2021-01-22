Написать статью на тему Протестов

Как вы знаете 23 января должны начаться протесты. Ваша задача написать статью на эту тему. необходимо : рассказать с чего все началось, рассказать про то как призывают и какие методы используют для того чтобы люди пошли на митинг, и конечно же подвести логическое завершение.

важно написать статью в нейтральной форме не вставая не за одну из сторон !

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