Копирайтер в сфере дизайна интерьеров

Необходимо написать 5-8 уникальных статей на английском языке длинной от 2000 до 4000 збп по ТЗ. Тема: недвижимость в Испании. Если Вам интересно и Вы готовы выполнить задание, напишите свои тарифы и эл.адрес для связи. ...