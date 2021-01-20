Копірайт, стаття англійською мовою

КопирайтингЗакрыт9 заявок366 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Потрібен копірайтер, який може професійно написати статтю для сайта англійською мовою. Тема: мовні переклади.

Якщо Вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, надішліть свої тарифи та адресу електронної пошти для зв'язку.

3 года назад
deirtranslation
28 летУкраина
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад