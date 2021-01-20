Копірайт, стаття англійською мовою

Статья пишется не для российского потребителя, для англоязычного – Это учесть! (Будет переводиться на английский со всеми необходимыми атрибутами для размещения на сайте, но это потом...) Обзор конкретной модели кофеварки, должен быть: - продающим, текст уникальным (не «сухим», можно ...
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