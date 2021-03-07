Нужен копирайтер-биохимик тема: здоровье, биохимия, медицина, ЗОЖ, ПП

Задача для тех кто "в теме" указанных тегов: здоровье, биохимия, медицина, ЗОЖ, правильное питание, вегетарианство/веганство, аюрведа и т.п.

Нужно привести тексты, подготовленные для сайта по продаже натурального БАДа в более читаемый для обычного человека вид, донести до читателя все основные моменты и понимание действия этой добавки. Приветствуется умение сохранять краткость при этом, т.к. тексты для сайта, а пользователи не любят много читать.