Нужен копирайтер-биохимик тема: здоровье, биохимия, медицина, ЗОЖ, ПП

КопирайтингЗавершен30 заявок496 просмотров
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Задача для тех кто "в теме" указанных тегов: здоровье, биохимия, медицина, ЗОЖ, правильное питание, вегетарианство/веганство, аюрведа и т.п.

Нужно привести тексты, подготовленные для сайта по продаже натурального БАДа в более читаемый для обычного человека вид, донести до читателя все основные моменты и понимание действия этой добавки. Приветствуется умение сохранять краткость при этом, т.к. тексты для сайта, а пользователи не любят много читать.

3 года назад
alex_mitin
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
lika178
Елена 
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$10
2 дня
Елена отлично справилась с заданием. Учитывая, что написание материалов заняло подготовку по изучению темы и согласование разных моментов в тексте. Рекомендую.
Работать с Алексеем одно удовольствие! Была очень интересная тема, простор для творчества, вежливое и легкое общение и, как бонус, достойная оплата! Спасибо за доверие! Всем рекомендую!