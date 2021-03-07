Нуждаюсь в уникальных описаниях товарной позиции "Экоснеки" для сайта https://bestnuts.com.ua/ и в описаниях товаров, входящих в эту категорию. Тексты с ключами. Объем описания категории - около 2000 символов. Объем описания товарной позиции - около 700 символов. ...
Нужен копирайтер-биохимик тема: здоровье, биохимия, медицина, ЗОЖ, ПП
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача для тех кто "в теме" указанных тегов: здоровье, биохимия, медицина, ЗОЖ, правильное питание, вегетарианство/веганство, аюрведа и т.п.
Нужно привести тексты, подготовленные для сайта по продаже натурального БАДа в более читаемый для обычного человека вид, донести до читателя все основные моменты и понимание действия этой добавки. Приветствуется умение сохранять краткость при этом, т.к. тексты для сайта, а пользователи не любят много читать.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
Нужно написать текст для сайта!!! Работать именно с кредитованием, то есть разбираться в теме, а не писать о кредитах как о цветах , человек должен свободно понимать что такое микрозаймы. Копирайтер должен знать что такое ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад
Улучшить написание и содержание кп для потенциальных участников фестиваля (бренды одежды, артисты, художники, тату мастера и тд). Исправить текст и по необходимости указать информацию, которую необходимо добавить в кп, чтобы оно стало еще привлекательнее для ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Привет! Ищу копирайтера для обзоров книг/кино/театральных событий Присылайте портфолио по темам И цену за 1000 знаковКопирайтинг36 заявокЗакрыт3 года назад
Написание статей для сайта медицинского центра. ТЗ в прикрепленномКопирайтинг12 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Создаю новый канал, нужно будет писать туда статьи. Пишите, рассмотрю всех.Копирайтинг12 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Цікавить якісне написання унікальних статей в блог для двох проектів подарунки та мікрозелень(користь та простота вирощування)Копирайтинг29 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Нужен капирайтер для текста я сам неграмотный просто https://zen.yandex.ru/media/id/5ff997aae803b84bfe03a361/sdelal-talisman-dlia-schastia-svoimi-rukami-iz-dvuh-monet--6005cf50e0a5593cf79ccf6fКопирайтинг22 заявкиЗакрыт3 года назад
Тема статьи - Паралегал сервис в Миссиссога Текст под перевод Для сайта [url=https://www.savlitigation.law/paralegal-services-mississauga]https://www.savlitigation.law/paralegal-services-mississauga[/url] Объем статьи - 2000 знаков без пробелов Уникальность - от 95% (text.ru, Advego.com)Ключевая фраза - Паралегал в Миссиссоге Плотность ключа Паралегал 3-5% ТЕКСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ЧИТАЕМЫМ, НО И ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад