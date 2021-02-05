Статья - Паралегал сервис в Миссиссога ( Канада)

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: сервисы для инстаграм Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно ...
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Тема статьи - Паралегал сервис в Миссиссога
Текст под перевод
Для сайта https://www.savlitigation.law/paralegal-services-mississauga
Объем статьи - 2000 знаков без пробелов
Уникальность - от 95% (text.ru, Advego.com)Ключевая фраза - Паралегал в Миссиссоге
Плотность ключа Паралегал 3-5%
ТЕКСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ЧИТАЕМЫМ, НО И ПОЛЕЗНЫМ
Воды должно быть минимум, только по сути (без современного мира и без фраз "в настоящее время" и "на сегодняшний день")
ТРЕБОВАНИЯ
1. Текст должен быть разбит на логические блоки с подзаголовками
2. Ключевая фраза без изменений должна быть в самом начале (1 предложение), в середине текста, в последнем предложении
3. Текст должен содержать списки (маркированный или нумерованные)
4. Текст должен быть составлен из небольших предложений и иметь переходные слова
Файл с ключами предоставлю
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