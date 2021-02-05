Статья - Паралегал сервис в Миссиссога ( Канада)

Тема статьи - Паралегал сервис в Миссиссога

Текст под перевод

Для сайта https://www.savlitigation.law/paralegal-services-mississauga

Объем статьи - 2000 знаков без пробелов

Уникальность - от 95% (text.ru, Advego.com)Ключевая фраза - Паралегал в Миссиссоге

Плотность ключа Паралегал 3-5%

ТЕКСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ЧИТАЕМЫМ, НО И ПОЛЕЗНЫМ

Воды должно быть минимум, только по сути (без современного мира и без фраз "в настоящее время" и "на сегодняшний день")

ТРЕБОВАНИЯ

1. Текст должен быть разбит на логические блоки с подзаголовками

2. Ключевая фраза без изменений должна быть в самом начале (1 предложение), в середине текста, в последнем предложении

3. Текст должен содержать списки (маркированный или нумерованные)

4. Текст должен быть составлен из небольших предложений и иметь переходные слова

Файл с ключами предоставлю