Написать статью про сервис Cash4brands

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Заработок в интернете на сервисе Интернет Опрос Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ...
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Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: кэшбэк сервис Cash4brands
Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием
По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи
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