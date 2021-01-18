Ищу копирайтера для написания 3 статей

КопирайтингЗакрыт20 заявок405 просмотров
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Доброго времени суток, копирайтеры! Цена договорная.Ищу исполнителя для 4 статей в разных тематиках (Строительство, туризм, семья). Написать нужно за сутки-двое, общий объём 10 000 знаков. Важно, чтобы был грамотный текст, соответствующий нормам русского языка.Задание на статьи полностью моё, ничего придумывать не нужно. Оплата после сдачи текстов. Если вам интересно мое предложение, предлагаю вам писать мне в личные сообщения Telegram в следующем формате: 1) Цена за 1000 знаков2) Ссылка прортфолио (по возможности)

3 года назад
onovak
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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