Ищу копирайтера для написания 3 статей

Нужно написать 10 информационных статей по ТЗ для сайта на тему домашнего копчения. Стоимость – 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата ...
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Доброго времени суток, копирайтеры! Цена договорная.Ищу исполнителя для 4 статей в разных тематиках (Строительство, туризм, семья). Написать нужно за сутки-двое, общий объём 10 000 знаков. Важно, чтобы был грамотный текст, соответствующий нормам русского языка.Задание на статьи полностью моё, ничего придумывать не нужно. Оплата после сдачи текстов. Если вам интересно мое предложение, предлагаю вам писать мне в личные сообщения Telegram в следующем формате: 1) Цена за 1000 знаков2) Ссылка прортфолио (по возможности)
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