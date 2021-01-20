Нужно написать 30 отзывов для сайта пластиковых окон.

Нужно написать 10 информационных статей по ТЗ для сайта на тему домашнего копчения. Стоимость – 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата ...
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В отзыве обязательно используется либо ФИО, либо имя-отчество. Обязательно указывать дату. Временные рамки - 3 года, по которым надо живописно размазать эти 30 отзывов. Отзывы сделать максимально правдоподобными. Еще у нас есть фишка - при бесплатном вызове замерщика клиенту полагается бутылка шампанского в подарок, нужно обязательно об этом упомянуть в каждом 5-м отзыве. Пример: "Позвонила в компанию "Окна Профи", замерщик приехал быстро, за выезд ничего не платила, наоборот мне привезли бутылку шампанского! Осталась очень довольна и подарком, и качеством работы, все сделали быстро, чисто." Или "Было 3 000 рублей на установку окон, уж не думал, что смогу окна установить, так мне рассрочку на полгода предоставили, буду теперь эту фирму всем рекомендовать!"
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