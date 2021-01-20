Нужно написать 30 отзывов для сайта пластиковых окон.

$7
КопирайтингЗавершен16 заявок315 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В отзыве обязательно используется либо ФИО, либо имя-отчество. Обязательно указывать дату. Временные рамки - 3 года, по которым надо живописно размазать эти 30 отзывов. Отзывы сделать максимально правдоподобными. Еще у нас есть фишка - при бесплатном вызове замерщика клиенту полагается бутылка шампанского в подарок, нужно обязательно об этом упомянуть в каждом 5-м отзыве. Пример: "Позвонила в компанию "Окна Профи", замерщик приехал быстро, за выезд ничего не платила, наоборот мне привезли бутылку шампанского! Осталась очень довольна и подарком, и качеством работы, все сделали быстро, чисто." Или "Было 3 000 рублей на установку окон, уж не думал, что смогу окна установить, так мне рассрочку на полгода предоставили, буду теперь эту фирму всем рекомендовать!"

3 года назад
79016414389
Константи 
49 летРоссия
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
3 года назад
$10
2 дня
Лидия все сделала быстро и творчески. Работа оказалась выше всяких похвал. Не зря у нее больше 120 отзывов на сайте. Всем рекомендую! Константин Юрьевич.
Благодарна Константину за интересный проект. Оплата очень быстрая, задание точное. Приятно работать. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Написать 10 статей по домашнему копчению

    Нужно написать 10 информационных статей по ТЗ для сайта на тему домашнего копчения. Стоимость – 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать статью

    $1

    Добрый день нужен хороший копирайтер для написания статьи сайт http://cf.btx.mcdir.ru/ статья нужно с ключевыми словами 2500-3000 символов. Если Вам под силу и вы уверенны в своих силах. Пишите

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание 10 статей

    Нужно написать 10 статей, в каждой по две ссылки .  Помощь в подборе площадок для размещения на miralinks (аккаунт есть)  Ключи : Керамическая черепица, Цементно-песчаная черепица

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать информационную статью

    Всем добрый день, необходимо написать информационные статьи 10шт на строительную тематику, тему я дам. Направление "инженерка" Электрика сантехника вентиляция (Услуги)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание описаний по карточкам сельхоз продуктов.

    В "головные" разделы по материалам необходимо писать уникальные тексты на тему "раздела". Сайт http://agrohoz.by/. Формат работы - текст в виде word. Например, дать описание по материалам (разделам): "клубника", "рябина", "перевозная баня", "пчелы". Текст должен дать описание, например что это, ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен копирайтер

    Ищем копирайтера или рерайтера для написания текстов в категории одежды. Цена за 1000 СБП 23 грн.

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Купить электронную книгу, прочитать, написать красивый отзыв + оценка

    Купить книгу - https://www.litres.ru/toni-devolani/hroniki-zombi/ Прочитать, написать красивый отзыв (важно, чтобы по отзыву было понятно, что вы читали книгу, а не просто писать - классная книга, рекомендую..), поставить оценку. И перед публикацией отзыва, отзыв необходимо показать мне. Стоимость книги ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать 50 SEO текстов

    Нужно написать 50 уникальных статей о разных странах, объем каждого около 1000 символов. Укажите свою цену за всю работу.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Копирайтинг, тема "Высшее образование". Проектная работа (1-2 недели)

    Срочно ищу копирайтера, который бы смог быстро выполнять небольшие текстовые задачи в течение дня (от 1 до 5 небольших текстов) в течение одной-двух недель. Тема текстов: высшее образование Формат контента: лендинги, посты для соц сетей, рассылки  Главное требование: ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать статью на тему "Вред при курении кальянов. За и против"

    Доброго времени суток уважаемые копирайтеры! Мне необходимо написать 2 статьи на тему - "Вред при курении кальянов. За и против". Необходимо в достаточной мере раскрыть данную тему и в формате списка написать за и против Каждый текст на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад