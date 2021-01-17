Копирайтинг, тема "Высшее образование". Проектная работа (1-2 недели)

Срочно ищу копирайтера, который бы смог быстро выполнять небольшие текстовые задачи в течение дня (от 1 до 5 небольших текстов) в течение одной-двух недель.

Тема текстов: высшее образование

Формат контента: лендинги, посты для соц сетей, рассылки

Главное требование: быть на связи с 10:00 до 18:00, сдавать текст через 2-3 часа после постановки задачи.

Работа несложная и не займет у вас много времени.