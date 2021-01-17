Написание метатегов для сайтов: H1, Title, Description

Добрый день.

Нужен человек для написания мета-тегов для информационного сайта о спальнях.

Видео инструкцию по написанию предоставлю в личку.

Цена за написание тегов для 1 статьи 30 рублей. На сайте 200 статей.

Пример написания метатегов тут: https://tvojdizajn.ru/unikalnye-podelki-iz-diskov-svoimi-rukami-interesnye-idei-poshagovye-master-klassy-foto-primery/

Для того что бы проще было выбрать исполнителя, просьба написать метатеги для этой же статьи.

Присылайте предложения, в личку отправлю видео обучалку.