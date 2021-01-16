Написать текст для интернет-магазина

Требуется написать тексты для описания категорий интернет-магазина. Тематика - продукты питания, ингредиенты для приготовления блюд.

Необходимо описать сам продукт, что он из себя представляет. Желательно добавить интересные факты или историческую справку, способы употребления и т.д.

Объем в районе 1000 знаков на рубрику.

В предложении, пожалуйста, указывайте цену за 1к знаков, а также, где можно ознакомиться с примерами ваших текстов.