Написание текстов для католога радиаторов отопления

КопирайтингЗакрыт17 заявок333 просмотра
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Требуется подготовить тексты для каталога российского производителя алюминиевых радиаторов отопления.

Планируется долгосрочное сотрудничество: тексты для сайта, соц. сетей, каталогов и т.д.

Необходимо быстрое и качественное выполнение работы.

Будет небольшое тестовое задание.

Кандидата выберем по тесту.

3 года назад
guest_15942783836041
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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