Копирайтинг 120 статей в нише онлайн образования.

По ТЗ набрасываю тезисы:

- Необходимо писать статьи на тему онлайн образования сотрудников и всего, что с этим связано (системы организации обучения "LMS", новые подходы на рынке, тренды и тд).

Целевая аудитория:

- руководители департаментов обучения ﻿и их сотрудникия

- руководители HR департаментов и их сотрудники

Вы получаете ссылки на статьи на английском языке и ваша задача состоит в том, чтобы:

1 - Перевести контент (можно гугл переводчик);

2 - Адаптировать статью к реалиям нашего рынка и продукта (ознакомиться с его функционалом, возможностями)

3 - Слог должен быть легким, быстро читаемым. Без сложных и длинных предложений.

4 - Статья должна быть написана от имени "Smart Expert", упоминания названий конкурентных систем в статье запрещается

5 - Вы получите список ключевых слов для сео. Вам нужно будет в точном и не в точном соотвествии размещать эти ключи в статьях.

Наша цель - подготовить большое количество статей, которые ознакомят потенциального клиента с нашими возможностями и убедит его обратиться к нам. В конце каждой статье рекомендуется оставлять призывы к действию (обратиться к нам, оставить комментарий, поделиться мнением).

Пример статей: https://smartexpert.net/blog