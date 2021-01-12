Копирайтинг 120 статей в нише онлайн образования.

КопирайтингЗакрыт21 заявка610 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По ТЗ набрасываю тезисы:  

- Необходимо писать статьи на тему онлайн образования сотрудников и всего, что с этим связано (системы организации обучения "LMS", новые подходы на рынке, тренды и тд). 

Целевая аудитория:

- руководители департаментов обучения ﻿и их сотрудникия

- руководители HR департаментов и их сотрудники

Вы получаете ссылки на статьи на английском языке и ваша задача состоит в том, чтобы: 

1 - Перевести контент (можно гугл переводчик);

2 - Адаптировать статью к реалиям нашего рынка и продукта (ознакомиться с его функционалом, возможностями) 

3 - Слог должен быть легким, быстро читаемым. Без сложных и длинных предложений. 

4 - Статья должна быть написана от имени "Smart Expert", упоминания названий конкурентных систем в статье запрещается

5 - Вы получите список ключевых слов для сео. Вам нужно будет в точном и не в точном соотвествии размещать эти ключи в статьях.

Наша цель - подготовить большое количество статей, которые ознакомят потенциального клиента с нашими возможностями и убедит его обратиться к нам. В конце каждой статье рекомендуется оставлять призывы к действию (обратиться к нам, оставить комментарий, поделиться мнением). 

Пример статей:  https://smartexpert.net/blog

3 года назад
corason
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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