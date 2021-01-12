Копирайтинг 120 статей в нише онлайн образования.

Добрый день нужен отзыв на сайте [url=https://otzovik.com/?r=3646945]отзовик[/url] (сделать регистрацию если нет аккаунта) минимально количество символов 500 компания занимается бытовой техникой и электроникой Написать, что мол классная компания, цена дешевле чем везде, покупали технику. Компания [url=https://otzovik.com/review_11222964.html]Hi-tech[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По ТЗ набрасываю тезисы:
- Необходимо писать статьи на тему онлайн образования сотрудников и всего, что с этим связано (системы организации обучения "LMS", новые подходы на рынке, тренды и тд).
Целевая аудитория:
- руководители департаментов обучения и их сотрудникия
- руководители HR департаментов и их сотрудники
Вы получаете ссылки на статьи на английском языке и ваша задача состоит в том, чтобы:
1 - Перевести контент (можно гугл переводчик);
2 - Адаптировать статью к реалиям нашего рынка и продукта (ознакомиться с его функционалом, возможностями)
3 - Слог должен быть легким, быстро читаемым. Без сложных и длинных предложений.
4 - Статья должна быть написана от имени "Smart Expert", упоминания названий конкурентных систем в статье запрещается
5 - Вы получите список ключевых слов для сео. Вам нужно будет в точном и не в точном соотвествии размещать эти ключи в статьях.
Наша цель - подготовить большое количество статей, которые ознакомят потенциального клиента с нашими возможностями и убедит его обратиться к нам. В конце каждой статье рекомендуется оставлять призывы к действию (обратиться к нам, оставить комментарий, поделиться мнением).
Пример статей: https://smartexpert.net/blog
- Похожие заказы
- $1Копирайтинг60 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Требуется копирайтер, по совместительству рерайтер, в интернет-магазин видеоигр на постоянной основе для работы на новом ресурсе крупнейшего специализированного интернет-магазина видеоигр со своим техноблогом и интернет-журналом. [b] Обязанности:[/b] [list][*]Составление и написание описаний для собственных товарных позиций компании;[*]Рерайт описаний производителей ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт3 года назад
Нужны короткие и емкие описания для товаров. 3-4 предложения, которые будут дополнять общую информацию о товаре в карточке. От нас будет предоставлена техническая информация о товаре (материал, размер и т.д.) и фотографии. Ваша задача переработать эти ...Завершен3 года назад
написать отзывы по теме для сайтаЗавершен3 года назад
Требуется написать проект в краткий срок 60-70% индивидульностьЗакрыт3 года назад
Есть интернет-магазин с интерфейсом на английском языке, который необходимо перевести на польский. Помимо этого, на страницах магазина есть незаполненные подписи/преимущества и т.д. Перевести необходимо только со структурную частью страниц: заголовки, мотивирующие тексты на главной, подписи ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно переписать для уникальности не менее 90% тексты для тестов на женскую тематику. Тесты для основы можно брать тут: https://www.sunhome.ru/tests/Interesting_tests https://www.ellegirl.ru/tests/ https://cadelta.ru/tests https://zaochnik.com/online-tests/categories/ https://gadalkindom.ru/test https://iq2u.ru/tests В тесте помимо самих вопросов (от 5 до 10 штук) и вариантов ответов на них, должно присутствовать ...Закрыт3 года назад
Требуется копирайтер для рерайта сео статей на строительную тематику. Тексты не сложные, по темам всегда есть информация в интернете, которую нужно просто изложить адекватным языком с учетом ключевых слов. Присылайте, пожалуйста, предложения с ценником за 1к збп.Копирайтинг16 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Нужно написать несколько объявлений для постинга на досках. Тематика автомобильная. Обязательно указывайте цену и примерные сроки. Жду ваших заявок!Копирайтинг17 заявокЗакрыт3 года назад
Наповнення відгуків про товар. Необхідне вміння написання відгуків до нових товарів на сайті. Перевага нажається людям із досвідом в цій сфері а також тим хто має вміння копірайтингу. Оплата відбцвається погодинно.Копирайтинг20 заявокЗакрыт3 года назад