Написать описания товаров для интернет-магазина

Нужны короткие и емкие описания для товаров. 3-4 предложения, которые будут дополнять общую информацию о товаре в карточке.

От нас будет предоставлена техническая информация о товаре (материал, размер и т.д.) и фотографии. Ваша задача переработать эти данные в короткий текст об уникальных преимуществах конкретно этой позиции.

По объему ~100 описаний в месяц (~30 в неделю).

Примеры текстов, которые нас бы устроили, во вложении. Работу нужно будет оформить в таблицу из 2 столбцов: Артикул и Описание, по аналогии с таблицей во вложении.

В качестве тестовой партии нужно будет написать 10 описаний товаров:

https://www.mascotte.ru/obuv_id9227078

https://www.mascotte.ru/sumki_id9229188 (для сумок в описании обязательно продублировать размеры)

https://www.mascotte.ru/aksessuari_id9224655

https://www.mascotte.ru/obuv_id9227755

https://www.mascotte.ru/sumki_id9222779

https://www.mascotte.ru/sumki_id9224965

https://www.mascotte.ru/obuv_id9226651

https://www.mascotte.ru/aksessuari_id9224817

https://www.mascotte.ru/obuv_id9223253

https://www.mascotte.ru/obuv_id9219905

Внимание! Нужен человек, имеющий ИП или статус самозанятого, так как в дальнейшем работа предполагает официальное сотрудничество с компанией.