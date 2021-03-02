Написать описания товаров для интернет-магазина

КопирайтингЗавершен17 заявок725 просмотров
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Нужны короткие и емкие описания для товаров. 3-4 предложения, которые будут дополнять общую информацию о товаре в карточке. 

От нас будет предоставлена техническая информация о товаре (материал, размер и т.д.) и фотографии. Ваша задача переработать эти данные в короткий текст об уникальных преимуществах конкретно этой позиции. 

По объему ~100 описаний в месяц (~30 в неделю).

Примеры текстов, которые нас бы устроили, во вложении. Работу нужно будет оформить в таблицу из 2 столбцов: Артикул и Описание, по аналогии с таблицей во вложении.

В качестве тестовой партии нужно будет написать 10 описаний товаров:

https://www.mascotte.ru/obuv_id9227078 

https://www.mascotte.ru/sumki_id9229188 (для сумок в описании обязательно продублировать размеры)

https://www.mascotte.ru/aksessuari_id9224655 

https://www.mascotte.ru/obuv_id9227755 

https://www.mascotte.ru/sumki_id9222779 

https://www.mascotte.ru/sumki_id9224965 

https://www.mascotte.ru/obuv_id9226651 

https://www.mascotte.ru/aksessuari_id9224817 

https://www.mascotte.ru/obuv_id9223253 

https://www.mascotte.ru/obuv_id9219905 

Внимание! Нужен человек, имеющий ИП или статус самозанятого, так как в дальнейшем работа предполагает официальное сотрудничество с компанией.

3 года назад
shpakulina
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
lulacebab
Юлия 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
36 отзывов(-1)
3 года назад
$4
10 дней
Юлия отличный исполнитель, всегда на связи, выполняет работу в срок. Рекомендую.
Рекомендую заказчика! Четкая постановка задачи, оперативная проверка и оплата. Корректные замечания только по делу.
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