Сделать 3 уникальных теста из уже готовых (25 руб за каждую 1000 знак)

Нужно переписать для уникальности не менее 90% тексты для тестов на женскую тематику. Тесты для основы можно брать тут: https://www.sunhome.ru/tests/Interesting_tests

https://www.ellegirl.ru/tests/

https://cadelta.ru/tests

https://zaochnik.com/online-tests/categories/

https://gadalkindom.ru/test

https://iq2u.ru/tests

В тесте помимо самих вопросов (от 5 до 10 штук) и вариантов ответов на них, должно присутствовать вводное описание на 500-1000 символов и описание индивидуальных результатов на 1000 - 1300 символов каждый. Оплата 25 руб за каждую 1000 знаков без пробелов.