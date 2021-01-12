Сделать 3 уникальных теста из уже готовых (25 руб за каждую 1000 знак)

КопирайтингЗакрыт11 заявок433 просмотра
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Нужно переписать для уникальности не менее 90% тексты для тестов на женскую тематику. Тесты для основы можно брать тут: https://www.sunhome.ru/tests/Interesting_tests

https://www.ellegirl.ru/tests/

https://cadelta.ru/tests

https://zaochnik.com/online-tests/categories/

https://gadalkindom.ru/test

https://iq2u.ru/tests

В тесте помимо самих вопросов (от 5 до 10 штук) и вариантов ответов на них, должно присутствовать вводное описание на 500-1000 символов и описание индивидуальных результатов на 1000 - 1300 символов каждый.  Оплата 25 руб за каждую 1000 знаков без пробелов.

3 года назад
NataliAnanas
Наталья 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
nastiapolimashev
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$5
7 дней
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