Рерайт статей на строительную тематику

Требуется копирайтер для рерайта сео статей на строительную тематику. Тексты не сложные, по темам всегда есть информация в интернете, которую нужно просто изложить адекватным языком с учетом ключевых слов.

Присылайте, пожалуйста, предложения с ценником за 1к збп.