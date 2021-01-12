Рерайт статей на строительную тематику

КопирайтингЗакрыт16 заявок266 просмотров
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Требуется копирайтер для рерайта сео статей на строительную тематику. Тексты не сложные, по темам всегда есть информация в интернете, которую нужно просто изложить адекватным языком с учетом ключевых слов.

Присылайте, пожалуйста, предложения с ценником за 1к збп.

3 года назад
Vladislav_n
Влад 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад