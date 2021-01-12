Написать 10 статей по домашнему копчению

КопирайтингЗакрыт6 заявок516 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать 10 информационных статей по ТЗ для сайта на тему домашнего копчения.

Стоимость – 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов.

Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве.

Оплата на Яндекс Деньги (Юмоней), Webmoney, Qiwi, российские карты.

3 года назад
barfikov
Емельян 
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
  • Похожие заказы

  • Эротические рассказы

    Требуется написать эротический рассказ на заданную тему по краткому синопсису. Тексты требуются достаточно «не нежные»:) (копирайт/рерайт не подойдет) Нужно будет несколько рассказов скорее всего. Если все понравится, то скорее всего будут частые заказы.  Хотелось бы небольшой кусок Вашего ...

    Копирайтинг227 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется оформлять текст и формулы на сайте

    [b]Исто́рия[/b] (др.-греч. ἱστορία. ) — область знаний, а также гуманитарная наука, занимающаяся изучением человека (его деятельности, состояния, мировоззрения, социальных связей, организаций и так далее) в прошлом.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать тз

    $30

    Здравствуйте https://www.figma.com/file/BPpTW1EXksIdtjjpdOXWmo/все-страницы?node-id=0%3A95 тут исправленные некоторые страницы https://skr.sh/s64oJO5e4Be?a можно посмотреть переключив https://projects.invisionapp.com/share/A7WTX6F43XZ#/screens/413259909 тут старые но все страницы Нужно описать функционал сайта каждую страницу отдельно по пунктам сделать тз  без описание функционала административной части только дизайн.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать продающий текст для одностраничника

    Нужно написать продающий, рекламный и понятный текст для главной странице сайта (https://syabr.com) производителя + краткое описание разделов ТЗ 1. Написать 1 продающий текст для главной страницы сайта  500-650 зн. (сюда https://prnt.sc/wl2i6s) 2. Написать 6 продающих, кратких описания разделов ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно написать 10 статей и разместить их на OpenCart

    $18

    Добрый день, нужно написать 10 статей, по ТЗ на темы. Выбираем лучшие жидкие румяна Выбираем лучшую терку для корейской моркови Лучшие блестящие тени для век Лучшие поворотные камеры видеонаблюдения Рейтинг лучших жидких хайлайтеров Рейтинг лучших кольцевых ламп со штативом Рейтинг лучших погружных ...

    OpenCart
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайт

    Нужно написать текст на основе этого https://qwork.website/likes НО!!! Заголовок h1 - Сколько можно заработать на лайках? Разогнать эту тему на 2000-2500 символов Оплата через биржу, жду предложений по цене и срокам

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Менеджер по продажам

    $300

    Предлагаю вам удаленную работу, с компьютер/телефона Интернет магазин специализируется на продаже талисманов, астрологических прогнозов, календарей График работы магазина с 10:00 до 20:00 Отвечать нужно по мере поступления диалогов, то есть спокойно можете работать с телефона вне дома Шаблоны ответов ...

    Копирайтинг118 заявок
    Закрыт
    3 года назад