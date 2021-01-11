Написать продающий текст для одностраничника

Добрый день, нужно написать 10 статей, по ТЗ на темы. Выбираем лучшие жидкие румяна Выбираем лучшую терку для корейской моркови Лучшие блестящие тени для век Лучшие поворотные камеры видеонаблюдения Рейтинг лучших жидких хайлайтеров Рейтинг лучших кольцевых ламп со штативом Рейтинг лучших погружных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать продающий, рекламный и понятный текст для главной странице сайта (https://syabr.com) производителя + краткое описание разделов
ТЗ
1. Написать 1 продающий текст для главной страницы сайта 500-650 зн. (сюда https://prnt.sc/wl2i6s)
2. Написать 6 продающих, кратких описания разделов по 300 зн. каждый (сюда https://prnt.sc/wl2ipg)
То есть посетитель сайта будет попадать на сайт производителя и чтобы ему было понятно кратко
какие товары представлены и для чего (заинтересовать)
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