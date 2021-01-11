Написать продающий текст для одностраничника

Нужно написать продающий, рекламный и понятный текст для главной странице сайта (https://syabr.com) производителя + краткое описание разделов

ТЗ

1. Написать 1 продающий текст для главной страницы сайта 500-650 зн. (сюда https://prnt.sc/wl2i6s)

2. Написать 6 продающих, кратких описания разделов по 300 зн. каждый (сюда https://prnt.sc/wl2ipg)

То есть посетитель сайта будет попадать на сайт производителя и чтобы ему было понятно кратко

какие товары представлены и для чего (заинтересовать)