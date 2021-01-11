Написать продающий текст для одностраничника

КопирайтингЗакрыт15 заявок565 просмотров
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Нужно написать продающий, рекламный и понятный текст для главной странице сайта (https://syabr.com) производителя + краткое описание разделов

ТЗ

1. Написать 1 продающий текст для главной страницы сайта  500-650 зн. (сюда https://prnt.sc/wl2i6s)

2. Написать 6 продающих, кратких описания разделов по 300 зн. каждый (сюда https://prnt.sc/wl2ipg)

То есть посетитель сайта будет попадать на сайт производителя и чтобы ему было понятно кратко

какие товары представлены и для чего (заинтересовать)

3 года назад
zhenich888
Евгений 
35 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 отзывов
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