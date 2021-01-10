Написать 10 статей про автомобильную тематику

За 3 дня нужно написать 10 статей на автомобильную тематику!

Вам нужно придумать тему статьи, реализовать выдуманную идею и придумать заголовок, который цепляет людей!

Писать нужно интересно и по фактам, без воды.

Объём статей 2000 символов каждая.

По возможности нужны уникальные фотографии, если у вас есть машина - пишите про неё и фоткайте!