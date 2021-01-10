Написать продающий текст

Ищу копирайтера для написания статей на блог посвященный походам, походной жизни, туристической тематике. Желательно чтобы вы разбирались в указанных темах. Примеры тем статей: 3 эффективных способа вытащить клеща, что нужно знать об одежде для спорта и активного ...
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КАК СТАТЬ ПОПУЛЯРНЫМ В ТИК ТОК?
- Если вы все еще не знаете о TikTok, то вы остаетесь за бортом нашумевшего тренда, и упускаете возможность приобщиться к популярному сервису. На своих просторах сервис объединил 500 миллионов людей со всех уголков мира. Здесь друзья по духу делятся интересными видео и собственными караоке.
- Прототипом сегодняшней социальной сети TikTok стал небезызвестный Doyuin. Родина сервиса - вездесущий Китай, который выкупил у конкурентов Musical.ly, чтобы стать монополистом в своей сфере и завоевать мировую аудиторию.
- Собственный канал. Скажу сейчас скабрезную вещь. ...
- Выход в тренды. Пользователи сверхактивно смотрят ролики из рекомендаций. ...
- Брендированные маски. ...
- Официальная реклама. ...
- Лидеры мнений. ...
- Хештег-челленджи. ...
- Конкурсы. ...
- Накрутка, боты, массфолловинг.
- Но самое главное быть "не таким как все" ведь индивидуальность в тик тое это самое главное!
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