Написать продающий текст

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КАК СТАТЬ ПОПУЛЯРНЫМ В ТИК ТОК? 

  • Если﻿ вы все еще не знаете о TikTok, то вы остаетесь за бортом нашумевшего тренда, и упускаете возможность приобщиться к популярному сервису. На своих просторах сервис объединил 500 миллионов людей со всех уголков мира. Здесь друзья по духу делятся интересными видео и собственными караоке.
  • Прототипом сегодняшней социальной сети TikTok стал небезызвестный Doyuin. Родина сервиса - вездесущий Китай, который выкупил у конкурентов Musical.ly, чтобы стать монополистом в своей сфере и завоевать мировую аудиторию.﻿
Как стать популярным в Тик Ток?Социальная сеть - сообщество, которое создано для самовыражения людей посредством креативных видеороликов. Поклонники Тик Ток пытаются узнать как увеличить подписчиков в Тик Токе. Существуют несколько способов, с помощью которых вы завоюете сердца искушенных фолловеров.Способы продвижения в ТикТок
  • Собственный канал. Скажу сейчас скабрезную вещь. ...
  • Выход в тренды. Пользователи сверхактивно смотрят ролики из рекомендаций. ...
  • Брендированные маски. ...
  • Официальная реклама. ...
  • Лидеры мнений. ...
  • Хештег-челленджи. ...
  • Конкурсы. ...
  • Накрутка, боты, массфолловинг.
  • Но самое главное быть "не таким как все" ведь индивидуальность в тик тое это самое главное!
3 года назад
nkoryukova
Анастасия 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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