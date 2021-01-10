Написать продающий текст

Всем привет. Для сайта про Испанию ищу копирайтера, который разбирается в теме и сможет написать статью про эту страну. Как добраться, где остановиться, чем заняться? Просто, информативно и без воды. Идеально добавить юмора :) [b]Примеры статей[/b] Столичный лоск. ...