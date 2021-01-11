Менеджер по продажам

Предлагаю вам удаленную работу, с компьютер/телефона

Интернет магазин специализируется на продаже талисманов, астрологических прогнозов, календарей

График работы магазина с 10:00 до 20:00

Отвечать нужно по мере поступления диалогов, то есть спокойно можете работать с телефона вне дома

Шаблоны ответов предоставляем

Опыт работы не требуется

Выплата на карту, раз в три дня

Зп = 20% от продаж за день (200-700грн в день, в зависимости от загруженности)