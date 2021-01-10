Написание статьи (новости)

За 3 дня нужно написать 10 статей на автомобильную тематику! Вам нужно придумать тему статьи, реализовать выдуманную идею и придумать заголовок, который цепляет людей! Писать нужно интересно и по фактам, без воды. Объём статей 2000 символов каждая. По возможности ...
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Тематики разные. (Экология, планеты и т.п)
Уникальность 100
Ограничений серьёзных нет
Одна новость 700-1000 зн.
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