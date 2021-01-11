Нужно написать 10 статей и разместить их на OpenCart

Добрый день, нужно написать 10 статей, по ТЗ на темы.

Выбираем лучшие жидкие румяна

Выбираем лучшую терку для корейской моркови

Лучшие блестящие тени для век

Лучшие поворотные камеры видеонаблюдения

Рейтинг лучших жидких хайлайтеров

Рейтинг лучших кольцевых ламп со штативом

Рейтинг лучших погружных миксеров

Рейтинг лучших проффесиональных зубных паст

Рейтинг лучших сухих кормов для кастрированных котов

Рейтинг лучших электрических чайников из нержавеющей стали

Я понимаю что это будет не копирайт, а рерайт, поэтому нужен качественный рерайт, готов платить 70 рублей за 1000 знаков. Если сможете их ещё разместить на моём движке OpenCart, то + 100 рублей к каждой статье, там ничего сложного, если что все покажу.