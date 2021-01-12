Эротические рассказы

Требуется написать эротический рассказ на заданную тему по краткому синопсису. Тексты требуются достаточно «не нежные»:) (копирайт/рерайт не подойдет)

Нужно будет несколько рассказов скорее всего. Если все понравится, то скорее всего будут частые заказы.

Хотелось бы небольшой кусок Вашего текста для примера на 500-1000 символов.