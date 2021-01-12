Копирование электронных почт. Следующий вариант.

Нужно написать 10 информационных статей по ТЗ для сайта на тему домашнего копчения. Стоимость – 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно просто монотонно копировать почты в столбик через запятую каждую электронную почту.
Например:
и так далее.
Много ума и труда не нужно. Копирование происходит на сайте https://tripoli.land/farmers?page=23. (возможно потребуется на нем регистрация). Начинать нужно с 17 страницы. Копировать нужно начинать с 17 страницы по 1552 страницу. (картинка №1).
Открывать нужно не все предприяти, а только те, на которых указан значок эл.почты (картинка №2).
Когда нажмете на само предприятие - откроются контакты, которые будут закрыты КРОМЕ электронной почты. Вот ее и нужно копировать и вставлять в столбик через запятую в Word. (картинка №3)
Делить по столбикам и таблицам не нужно. Просто монотонно открывать предприятие, копировать эл.почту и вставлять в вордовский документ.
П.С. в связи с ситуацией в Украине - электронные почты, которые заканчиваются на .ru - не копировать! (т.к. они не будут пробиваться).
Предлагайте сразу свои сроки и цену! На рассмотрение есть время до 17 февраля. После этого даю ответ подходящему исполнителю 18-ого числа и закрываю задание. С Уважением.
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