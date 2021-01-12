Копирование электронных почт. Следующий вариант.

Нужно просто монотонно копировать почты в столбик через запятую каждую электронную почту.

Например:

[email protected],

[email protected],

и так далее.

Много ума и труда не нужно. Копирование происходит на сайте https://tripoli.land/farmers?page=23. (возможно потребуется на нем регистрация). Начинать нужно с 17 страницы. Копировать нужно начинать с 17 страницы по 1552 страницу. (картинка №1).

Открывать нужно не все предприяти, а только те, на которых указан значок эл.почты (картинка №2).

Когда нажмете на само предприятие - откроются контакты, которые будут закрыты КРОМЕ электронной почты. Вот ее и нужно копировать и вставлять в столбик через запятую в Word. (картинка №3)

Делить по столбикам и таблицам не нужно. Просто монотонно открывать предприятие, копировать эл.почту и вставлять в вордовский документ.

П.С. в связи с ситуацией в Украине - электронные почты, которые заканчиваются на .ru - не копировать! (т.к. они не будут пробиваться).

Предлагайте сразу свои сроки и цену! На рассмотрение есть время до 17 февраля. После этого даю ответ подходящему исполнителю 18-ого числа и закрываю задание. С Уважением.